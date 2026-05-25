Gözaltına alınmıştı: Serenay Sarıkaya serbest bırakıldı

21 Mayıs'ta Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltı kararı verilen Serenay Sarıkaya yurtdışından dönüşte gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında aralarında Serenay Sarıkaya'nın da bulunduğu 25 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Yurt dışında olduğu belirlenen Sarıkaya, Türkiye'ye döneceğini açıklamıştı.

Serenay Sarıkaya bugün gözaltına alındı.

SAĞLIK KONTROLÜNE GETİRİLDİ

Sarıkaya, sağlık kontrolü için Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi. Sarıkaya'nın jandarmadaki ifadesinin ardından uyuşturucu kullanımına ilişkin testlerinin yapılması için Adli Tıp Kurumu'na sevk edileceği öğrenildi.

SERBEST BIRAKILDI

Sarıkaya Jandarma ifadesi sonrası Adli Tıp'a sevk edildi. Adli tıptaki işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında İstanbul’un Beşiktaş, Sarıyer, Beyoğlu, Kağıthane ve Üsküdar ilçeleri ile Muğla’da toplam 25 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. Operasyonda 25 şüpheliye yönelik arama ve gözaltı işlemleri gerçekleştirilmişti.