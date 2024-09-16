Gözaltına alınmıştı: Şüpheli Routh'un yazdığı e-kitapta Trump'a suikast iması

Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi Partin'in 2024 başkanlık yarışındaki adayı Donald Trump'a yönelik Florida eyaletindeki golf kulübünde "suikast girişimi" olduğu belirtilen olayla ilgili gözaltına Ryan Wesley Routh'un yayımladığı e-kitap ortaya çıktı.

Routh, 2016'da Trump'a oy verdiğini ancak hayal kırıklığı yaşadığını belirterek, Nisan 2024'teki paylaşımında ABD Başkanı Joe Biden'a destek olacağını ifade etti.

Yayımladığı e-kitapta Routh, Afganistan, Tayvan ve Kuzey Kore'deki siyasi durumları değerlendirerek, ABD-İran nükleer anlaşmasını bozduğu gerekçesiyle "beyinsiz" dediği Trump'a oy verdiği için Orta Doğu milletlerinden özür diledi.

Roth, kitabında "Yanlış değerlendirdiğimi ve korkunç bir hata yaptığımı söyleyecek kadar erkeğim. Bu muhakeme hatası nedeniyle Trump'ı da beni de öldürmekte özgürsünüz. ABD'de de kimsenin doğal seleksiyonu devreye sokacak cesareti yok gibi görünüyor hatta doğal olmayan seleksiyonu bile" ifadelerini kullandı.

Routh'un bu ifadeleri, Trump'a suikast girişimini önceden planlamış olabileceği şeklinde yorumlandı.

NE OLMUŞTU?

Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi Partinin 2024 başkanlık yarışındaki adayı Trump'ın, Florida’da bulunduğu yerin civarında duyulan silah seslerinin ardından güvende olduğu bildirilmişti.

Trump'ın büyük oğlu Donald Trump Jr, yerel kolluk kuvvetlerince olaydan sonra sahadaki çalılıklarda bir AK-47 silahı bulunduğu ve bir şüphelinin yakalandığı bilgisini paylaşmıştı.

Trump, destekçilerine attığı e-postada "asla pes etmeyeceğini" vurgulayarak, "Etrafımda silah sesleri duyuldu ancak söylentiler kontrolden çıkmadan şunları söylemek istiyorum. İyiyim ve güvendeyim" ifadesini kullanmıştı.

Eski Başkan Trump, 13 Temmuz'da Pennsylvania'daki miting sırasında da suikast girişimine uğramış, saldırıdan kulağından aldığı yara ile kurtulmuştu. Trump'a ateş ettiği belirtilen kişi öldürülmüştü.