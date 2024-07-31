Gözaltında ‘halaya kim müdahale ediyor’ sorusu

Haber Merkezi

İstanbul, Ağrı, Mersin ve Siirt’te düğünlerde Kürtçe şarkılar eşliğinde halay çektikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 19 kişiden 12’sinin “örgüt propagandası” iddiasıyla tutuklanmasına yönelik tepkiler sürüyor.

MA’nın haberine göre ifade işlemlerine giren avukatlardan biri olan Özgürlük İçin Hukukçular Derneği (ÖHD) üyesi Avukat Ferat Boğatekin, “Halaya kim müdahale ediyor?", “Seçimlerden sonra neden bu videolar bu kadar yayınlanıyor?" ve "Halay çekenlerin arasında örgütle bir bağlantısı olan var mı?" şeklinde sorular yöneltildiğini söyledi.

Gözaltı ve tutuklamaların gerekçesinin "halay çekmek, müziğe eşlik etmek ve müziğin sözlerini tekrarlamak" olduğunu söyleyen Boğatekin, söz konusu gerekçelerin ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Boğatekin, "Müvekkillerimiz, yıllardan beri geleneksel Kürtçe müzikle halay çektiklerini belirttiler. Slogan ya da şarkının içeriğiyle ilgilenmediklerini, müziğin ritmiyle hareket ettiklerini ifade ettiler” dedi.