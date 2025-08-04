Gözaltında işkence iddiası

Haber Merkezi

Ankara'da 36 yaşındaki madde bağımlısı Musa Nargüner, polis tarafından gözaltına alınarak Emniyet’e götürüldü. Halk TV’nin haberine göre, Nargüner susma hakkını kullandığı için işkenceye maruz kaldı. Tutuklanarak Sincan Cezaevi’ne gönderilen Nargüner’in kaburga kemiklerinde kırık olduğu saptandı ve hastaneye kaldırıldı.

Yoğun bakımda entübe edilen Nargüner’in avukatı, 12 polis ve 1 doktor hakkında suç duyurusunda bulundu. Ağabey Talip Nargüner, "Uyuşturucuyu nereden bulduğunu polise söylemedi ve başına bunlar geldi" ifadelerini kullandı.