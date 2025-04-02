‘Gözaltında işkencede hekim raporu kritiktir’

HABER MERKEZİ

İstanbul Tabip Odası, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması nedeniyle yapılan protestolara ilişkin bir açıklama yaptı.

Açıklamada, barışçıl gösterilerin Anayasa’nın 34. maddesiyle güvence altına alınan bir hak olduğu belirtilirken hekimlere de çağrı yapıldı.

Açıklamada şöyle denildi: “İşkence suçunun tespitinde ve ispatında başta gözaltı giriş-çıkış muayeneleri olmak üzere hekimlerin düzenleyeceği raporlar kritik öneme sahiptir. Karakollar, emniyet müdürlükleri, gözaltı merkezleri gibi yerlerde gözaltı muayenesi yapmanız konusundaki sözlü ya da yazılı görevlendirmeleri kabul etmeyiniz. Muayene sırasında emniyet güçlerinin odada bulunması ve kelepçeli muayene kabul edilemez. Muayenede mutlaka ayrıntılı olarak anamnez alınız, kişinin bütün vücudunu ayrıntılı olarak muayene ediniz, saptadığınız bütün bulguları raporunuza geçiriniz ve fotoğraflayınız. Raporunuzu bir an önce hazırlayıp teslim etmek konusundaki baskıları kabul etmeyiniz; gerekli gördüğünüz bütün konsültasyonları mutlaka isteyip sonucunu bekleyiniz. Hekimlik baskı altında yapılamaz.”

Ayrıca Türk Tabipleri Birliği yaptığı açıklamada İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat’ın sağlık durumunun tam teşekküllü bir hastanede izlenmesine dair taleplerini Başsavcılığa ilettiklerini duyurdu.