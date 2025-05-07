Gözaltında işkenceye 115 bin TL tazminat

Haber Merkezi

AYM, Antep’te gözaltına alındığı karakolda kendisine şiddet uygulandığı yönündeki şikayetinin ardından etkili soruşturma yürütülmemesi nedeniyle 115 bin lira manevi tazminat ödenmesine hükmetti.

Hasan Öztürk adlı başvurucu, 16 Haziran 2020’de telefonla aranarak davet edildiği polis merkezinde hakkında yürütülmekte olan soruşturma nedeniyle gözaltına alındı. Bir gece gözaltında kalan başvurucu, sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Başvurucu iki gün sonra gözaltında kötü muamele gördüğü iddiasıyla Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Sulh ceza hakimliğince serbest bırakılmasının ardından aynı hastanedeki başka doktor tarafından yapılan muayene sonucu hazırlanan raporda, uğradığı fiziksel şiddetin emarelerine yer verildiğini belirten Öztürk, kendisine şiddet uygulayan kolluk personeli ve muayene etmeden hakkında rapor düzenleyen doktordan şikayetçi oldu.

Başvurucunun şikayeti üzerine soruşturma başlatan Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı, kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi.

Başsavcılık kararında, olaya ilişkin kamera görüntüsü olmadığını, "darp ve cebir izi yoktur" raporu veren doktorun suçlamayı kabul etmediğini, Öztürk'ün aldığı iki sağlık raporu arasında üç saat bulunduğunu ve başvurucunun sulh ceza hakimliğinde "işkence" iddiasında bulunmadığını belirtti.

Öztürk, "kesin nitelikte olmasına rağmen" bu karara yönelik itirazının da reddedilmesi üzerine, AYM'ye bireysel başvuruda bulundu.

AYM ise yaptığı değerlendirme sonucunda Öztürk'ün "kötü muamele yasağının ihlal edildiği" iddiasının kabul edilebilir olduğuna ve Anayasa'nın 17. maddesinde koruma altına alınan "kötü muamele yasağının" usul boyutunun ihlal edildiğine hükmetti. Öztürk'e 115 bin lira manevi tazminat ödenmesine karar veren AYM, kararın örneğinin yeniden soruşturma yapılması için Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesini de karar altına aldı.