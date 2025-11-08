Gözaltında katledilen İlhan Erdost anıldı

Oktay EVSEN

Sol ve Onur Yayınları'nın sahiplerinden İlhan Erdost ölümünün 45. yılında anıldı.

12 Eylül Askeri Darbesi’nden sonra 7 Kasım 1980’de gözaltında katledilen yayıncı İlhan Erdost için ailesi ve sevenleri ölümünün 45’inci yılında Ankara Karşıyaka Mezarlığı’ndaki gömütü başında bir anma programı gerçekleştirdi.

Türkiye'de Marksist klasiklerin ilk kez Türkçe basılmasını sağlayan Sol ve Onur Yayınları’nın sahipleri Muzaffer Erdost ile kardeşi İlhan Erdost 12 Eylül 1980 askeri darbesi sonrası, yasak yayın basmak ve bulundurmak iddiasıyla gözaltına alındı.

İlhan Erdost, 7 Kasım 1980'de Mamak Cezaevi'nde görevli erler tarafından darp edilerek öldürüldü.

Erdost’u öldürmekle yargılanan 4 er ve 1 astsubaya sekizer yıl hapis cezası verilmişti.