Gözaltında kaybedilen 19 kadın için adalet talebi

HABER MERKEZİ

Gözaltında kaybedilen yakınlarının akıbetini sormak ve faillerin yargılanmasını talep etmek için Galatasaray Meydanı’nda 30 yıldır oturma eylemi yapan Cumartesi Anneleri bu hafta da meydandaydı.

Cumartesi Anneleri 1041. hafta açıklamalarında, gözaltında kaybedilen 19 kadının akıbetini sordu. Galatasaray Meydanı’nda bir araya gelen kayıp yakınlarının bu haftaki açıklamasını Besna Tosun okudu.

Açıklamada “Türkiye’de devlet, kadınları ve kız çocuklarını şiddetten korumak yerine, bizzat kendisi şiddete maruz bırakıyor. Bu durum, kadına yönelik şiddeti teşvik ediyor ve yaygınlaştırıyor. Kadınlar, taleplerini dile getirmek için sokaklara çıkma ve gösteri yapma hakkına sahiptir. Devletin ise bu barışçıl gösterileri koruma ve kolaylaştırma yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu nedenle, İçişleri Bakanı ve valilere, 8 Mart gösterilerine yönelik hukuka aykırı yasaklama kararlarından vazgeçme çağrısında bulunuyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada şöyle devam edildi: “8 Mart vesilesiyle, 1041. haftamızda, İHD’nin tespitlerine göre gözaltında kaybedilen 19 kadını saygıyla anıyor ve onların arasında bulunan Hatun Işık, Yeter Işık, Elif Işık, Gülizar Serin ve onun üç yaşındaki kızı Dilek için hakikat ve adalet talep ediyoruz.”