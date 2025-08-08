Gözaltında kaybedilen Cemil Kırbayır anılıyor

Oktay EVSEN

Gözaltında kaybedilen Cemil Kırbayır’ın anısına ailesi ve dostları tarafından bu yıl ikincisi düzenlenecek olan Cemil Kırbayır Kültür Sanat Etkinliği 10 Ağustos’ta gerçekleştirilecek. 12 Eylül 1980’de gözaltına alındıktan sonra bir daha kendisine ulaşılamayan ve Cumartesi Anneleri’nin eylemlerinde bulunması talep edilen Cemil Kırbayır için bu yıl yapılacak etkinlikte şiir, müzik dinletisi ve söyleşiler yapılacak.

İlki geçen yıl “Hafızanın Zaman Aşımı Yok” başlığıyla düzenlenen etkinliğin ikincisi “Hatırlamak da Yaşatır Hatırlatmak da” sloganıyla Cemil Kırbayır’ın Kültür Evi’ne dönüştürülen Kars’ın Göle ilçesine bağlı Okçu köyünde doğduğu evde gerçekleştirilecek.

Bu yılki etkinliğe sohbetleriyle gazeteci-yazar Ayşen Şahin, BirGün Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Aydın, şiirleriyle Sezai Sarıoğlu ve şarkılarıyla Şenol Morgül katılacak. Etkinlik kapsamında Kadıköy Atölye’de çocuklarla atölyeler düzenlenecek. Etkinlik her yaştan katılımcıya açık ve ücretsiz.