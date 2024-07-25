Gözaltında "Ölürüm Türkiyem" dinletilmişti: 9 kişi slogan gerekçesiyle tutuklandı

Mersin'de PKK lideri Abdullah Öcalan lehine slogan attıkları gerekçesiyle gözaltına alınan ve polis aracında "Ölürüm Türkiyem" şarkısı dinletilen 9 kişi hakimliğe sevk edildi. Mahkemede ifade veren 9 kişi, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mersin’de sahilde şarkı eşliğinde halay çektikleri görüntülerle gündeme ve attıkları sloganlar gerekçe gösterilerek gözaltına alınan 9 kişi tutuklandı.

PKK lideri Abdullah Öcalan lehine slogan attıkları gerekçesiyle 22 Temmuz'da gözaltına alınan 9 kişiye polis otobüsünde "Ölürüm Türkiyem" şarkısı dinletilmişti.

Mezopotamya Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, savcılık ifadelerinin ardından 9 kişi, "terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasından tutuklanma talebiyle Mersin 1’inci Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

Mahkemedeki ifadelerinin ardından E.F.K., H.Ö., R.Ö., U.Ö., M.G., S.A., T.Y. M.S.A., M.E.A. aynı gerekçeyle tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ALİ YERLİKAYA AÇIKLAMA YAPMIŞTI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, gözaltına alınanlara polis aracında "Ölürüm Türkiyem" adlı şarkının dinletilmesine ilişkin, "Ben dinlediğim zaman son derece duygulanıyorum. Yüreğim kıpır kıpır oluyor. Bunun, savcının talimatıyla gözaltına alınan insanları üzmek, kırmak için yapıldığına inanmıyorum" açıklamasını yapmıştı.