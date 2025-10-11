Gözaltında rahatsızlanan Turgay Erdem, hastaneye götürüldü

Eski CHP’li Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, gözaltında rahatsızlanması sebebiyle hastaneye götürüldü.

Dün gece saat 21.00 sıralarında Bursa Şehir Hastanesi'ne götürülen Erdem’in tüm tetkikleri yapıldı.

Gece yarısı hastaneden taburcu edilen Erdem yeniden emniyete getirildi. Erdem ve diğer isimlerin işlemleri sürüyor.

Turgay Erdem ve eşi Zeynep Terzioğlu dahil 21 kişi, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve suç işlemek amacı ile kurulan örgüte üye olma', 'Rüşvet' ve 'Suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama’ suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında dün gözaltına alınmıştı.

Soruşturma kapsamında toplam 23 kişi hakkında gözaltı kararı bulunuyor.