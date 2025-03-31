Gözaltında şiddet taciz durmuyor!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Ekrem İmamoğlu’na yönelik operasyonun ardından başlayan protestolarda gözaltına alınanlara ve tutuklananlara yönelik yüzlerce hak ihlali kayıtlara geçti. Gözaltında şiddet ve tacize uğrayanlardan birisi de B.E. oldu.

B.E., Kocaeli’nde 23 Mart Pazar günü protestolara katılmadığı halde CHP’nin kurduğu platformda arkadaşlarıyla otururken gözaltına alındı. B.E.’nin de içerisinde olduğu toplam 70 kişi iki gün boyunca avukatlarıyla dahi görüştürülmedi. Gözaltı süreci boyunca birçok hak ihlaliyle karşı karşıya kalan B.E. yaşadıklarını BirGün’e anlattı.

Arkadaşlarıyla otururken sivil ve çevik polislerin yanlarına gelip ‘Burada oturamazsınız’ diyerek kendilerini kaldırmaya çalıştığını ifade eden B.E., “Slogan atmıyoruz, bir şey yapmıyoruz. Niye kalkalım diye sorduk” dedi.

‘NE OLUR VURMAYIN’

Konuştuğu sırada polislerin kendisini bacaklarından tutarak yere yatırdığını belirten B.E., “Ne olur vurmayın dedim. Kolumu kırmakla tehdit ettiler. 1.90 iki adam beni çekiştirdi. Sonra ters kelepçe taktılar. Darbedildiğimiz halde darp raporu alamadık” diye konuştu.

Yanında iki öğrencinin daha yumruklanarak, tekmelenerek gözaltına aracına bindirildiğini kaydeden B.E., “2 gün boyunca birçok tehdide ve hakarete maruz bırakıldık. Avukatlarımızda görüştürülmedik. Hiçbir temel ihtiyacımızı karşılayamadık” ifadelerini kullandı.

B.E. sözlerine şöyle devam etti: “Avukatlar bize kıyafet, ped yollamış. Ancak vermediler. Gözaltına alındığımız ilk gece battaniye bile vermediler. 4 kadındık nezarette. 2 tane tahta oturma yeri vardı. 2 kişi orada yattı, 2 kişi yerde yattı. Migreni olan arkadaşımız için ilaç istedik, vermediler. Üstüne bir polis, ‘Ahlaksızsınız’ dedi. Gerginlikten dolayı bir arkadaşımız ağladı. Ona ise ‘sen insan bile değilsin, neye ağlıyorsun’ dedi. Tepki gösterdiğimiz için ‘işlemlerinizi en son yapacağız’ dediler.

Gözaltına alındığımda regl dönemindeydim. Yanımda ped yoktu. Pede ihtiyacım vardı. Polislere bunu ilettim. ‘Ped falan yok, idare edin ne yapalım’ dediler. Oysaki avukatlar bize ped yollamıştı. Vermediler.

İlk gün güvenlik şubenin nezaretindeydik. İkinci gün TEM’İN nezaretine aldılar. Görevli polis gelip ‘Susarsanız tuvaletten için. Su yok’ dedi. Tuvalet kâğıdı, sabun, su hiçbir şey yoktu. Hiçbir temel ihtiyacımıza erişemedik.

Adliyeye götürüldüğümüz gün ise polislerden biri yine tehdit etti: ‘Sesiniz çıkarsa, slogan atmaya kalkarsanız kafanızı kaldırıma yapıştırır ayağımla ezerim.’