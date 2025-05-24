Gözaltında taciz edildim, şiddete maruz kaldım

Politika Servisi

İBB’ye yönelik 19 Mart operasyonunun ardından ülkenin dört bir yanına yayılan eylemlerin Şişli ayağında Cevahir AVM önünde gözaltına alınan 3’ü avukat 120 kişi hakkında açılan davanın ilk duruşması İstanbul 71. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Yargılanan 3 avukatın dosyasının ayrılma talebi mahkeme tarafından reddedildi.

NEZARETİ TEMİZLETTİLER

Gözaltına alınan öğrencilerden biri "Cevahir AVM’ye gitmiştim. Kalabalığı görünce bakmaya gittim. Çevik kuvvete çıkmak istediğimi söyledim; "Girmeseydin" diyerek cevap verdi. Ablukadan çıkmama izin verilmedi. Saatlerce ters kelepçeyle bekletildim. Bana pislik içinde olan nezareti temizlettiler. Regl olanlara ped verilmedi. İlaç temini sağlanmadı. Avukatlarımız gelene kadar taleplerimiz karşılanmadı" dedi.

Bir başka öğrenci "Edebiyat öğrencisiyim. Herhangi bir eyleme katılmadım. Cevahir AVM’ye gezmek için gittim. Kalabalığı görünce bakmak istedik. Ablukaya alındık, çıkmak istediğimiz halde inatla çıkarmadılar. Gece yarısına kadar ters kelepçeyle bekletildik. Vatan Emniyet’in otopark kısmında araçlarda soğukta bekletildik. Sabah nezarete aldılar. Pislik içindeki nezareti bize temizlettiler. Alandan çıkın anonsu yapılmadı. Maskelerinizi çıkarın dediler sadece" diye konuştu.

SÖZLÜ TACİZ EDİLDİM

Bir başka öğrenci ise gözaltına maruz bırakıldığı cinsiyetçi muameleyi şöyle anlattı: "Bir kadın polis, cinsiyetimle dalga geçti. ‘Sen kız mısın, erkek misin?’ dedi. Sözlü taciz edildim. Bana dört kere ters kelepçe uyguladılar. Bu uygulamayı kabul etmesem de yaptılar. Saatlerce ters kelepçeyle bekletildik."

Bir başka öğrenci de orantısız güç uygulanarak ters kelepçeyle gözaltına alındığını, gözaltı aracında şiddete maruz bırakıldığını anlattı. Öğrenci, "Gözaltı aracında bir polis bana iki yumruk attı. Bir polis, nezarete götürülürken plastik kelepçeyi çıkartırken belime bıçakla kesik attı. Bu konuda hastane raporum var" dedi.