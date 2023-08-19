Gözaltındaki 3 rapçi adliyeye sevk edildi

İstanbul'da gözaltına "Heijan" adıyla tanınan rapçi Doğan Tarda, "BIG" olarak tanınan Samet Işık ve "CAC" olarak tanınan Şahan Terzioğlu adlı 3 rap şarkıcısı, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Güncel 19.08.2023 12:24 Giriş: 19.08.2023 12:24

Güncelleme: 19.08.2023 12:35 Kaynak: İHA

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