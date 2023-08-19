Gözaltındaki 3 rapçi adliyeye sevk edildi
İstanbul'da gözaltına "Heijan" adıyla tanınan rapçi Doğan Tarda, "BIG" olarak tanınan Samet Işık ve "CAC" olarak tanınan Şahan Terzioğlu adlı 3 rap şarkıcısı, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
İstanbul'da, 'organize suç örgütleri adına' rap şarkıları yaptıkları ve bu 'örgütlere sosyal medya platformlarında destek verdikleri' iddiasıyla gözaltına alınan 3 rapçi, adliyeye sevk edildi.
Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sosyal medya üzerinden suç örgütlerinin propagandasının yapılmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında gözaltına alınan 3 rapçinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünden geçirilen "Heijan" rumuzlu Doğan Tarda, "BIG" rumuzlu Samet Işık ve "CAC" rumuzlu Şahan Terzioğlu, İstanbul Adalet Sarayı'na götürüldü.
NE OLMUŞTU?
Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'suç örgütü adına rap şarkıları yapıldığı, bunların örgüt üyelerince sosyal medya üzerinden sıklıkla paylaşılarak örgütün sembolü haline getirildiği, şarkıları yapan kişilerin de suç örgütüne sosyal medya platformlarında destek verdiği' iddiası üzerine çalışma başlatmıştı.
Çalışmalar kapsamında incelenen şarkıları yapan ve seslendiren kişilerden Heijan, BIG, CAC gözaltına alınmıştı.
"Muti" rumuzlu Muhammet Nedim D'nin ise yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirilmişti.