Gözaltındaki 8 öğrenci adliyeye sevk edildi

Hacettepe Üniversitesi'nde yemekhaneye getirilen ‘rezervasyon’ sistemi dayatmasına karşı eylem yaptıkları sırada gözaltına alınan 38 öğrenciden 30’u dün akşam serbest bırakılırken 8’i öğrencinin ise savcılık ifadesi için adliyeye sevk edildiği öğrenildi.

Öğrencilere “Toplanma ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalafet” suçlaması yöneltildi.

Hacettepe Üniversitesi yemekhanesine getirilen ‘rezervasyon’ zorunluluğuna karşı “Nitelikli ve ucuz beslenme hakkımızı istiyoruz” talebiyle eylemler gerçekleştiren öğrenciler gözaltına alınmıştı.

Dün rezervasyon sistemine karşı rektörlükle görüşme talebiyle kampüs içinde yürüyüş gerçekleştiren 38 öğrenci, polisin sert müdahalesiyle gözaltına alınmıştı.