Gözaltındaki Ekrem İmamoğlu'na bir soruşturma daha!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın “suç örgütü yöneticiliği” kapsamında başlattığı “yolsuzluk” ve “terör” suçlamaları nedeniyle önceki gün gözaltına alınan Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında bir soruşturma daha açıldığını açıkladı.

Sosyal medyal platformu X'ten (Twitter) açıklama yapan İmamoğlu, "Kreş açtığım için hakkımda soruşturma açılmış" dedi.

İmamoğlu şu ifadeleri kullandı:

"Kreş açtığım için hakkımda soruşturma açılmış. İfade vermek isterdim ama şu an gözaltındayım, yoksa seve seve bu şehrin çocukları için yaptığımız kreşleri tüm gücümle savunurdum. Kreş açma suçunu işlemeye devam edeceğiz. Geleceğimiz olan evlatlarımızın kreşlerini de milletimize emanet ediyorum."