Gözaltındaki Ekrem İmamoğlu'ndan sosyal medya paylaşımı: Bu millet büyüktür

Gözaltında tutulan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medya hesaplarından Saraçhane'de toplanan kalabalığın görüntüsü paylaşıldı. İmamoğlu'nun paylaşımında "Bu millet Büyüktür" notuna yer verildi.

Gözaltına alınan İmamoğlu için CHP İstanbul Saraçhane meydanında basın açıklaması yaptı.

Açıklamaya binlerce vatandaş katıldı.

Gözaltında olan Ekrem İmamoğlu Saraçhane'deki kalabalığın görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaşarak, "Bu millet büyüktür" açıklamasını yaptı.

İmamoğlu'nun söz konusu paylaşımı kısa sürede binlerce retweet ve beğeni ile yanıt aldı.