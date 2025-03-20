Gözaltındaki Ekrem İmamoğlu'ndan yeni paylaşım

Hakkında yürütülen soruşturmalar kapsamında evine yapılan baskınla gözaltına alınan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Mücadelemiz çocuklarımız için, hak için, hukuk için, adalet için, güzel yarınlar için" dedi.

Hakkında yürütülen 3 ayrı soruşturma kapsamında dün sabaha karşı evine yapılan baskınla gözaltına alınan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olması beklenen Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından bir mesaj daha yayımladı.

İmamoğlu, yayımladığı videolu mesajda, "Dayanışmanın ve umudun önünde hiçbir güç duramaz. Mücadelemiz çocuklarımız için, hak için, hukuk için, adalet için, güzel yarınlar için" sözlerine yer verdi.

İmamoğlu, videolu mesajda şu ifadelere yer verdi:

"Kendinize güvenin. Bu aziz millete güvenin. Güzel günlere olan inancınızı hiç yitirmeyin. Dayanışmanın ve umudun önünde hiçbir güç duramaz. Hele hele o bir avuç insan, o asla duramaz. Mücadelemiz çocuklarımız için, bebeklerimiz, yeni doğan bebeklerimiz için. O doğarken gözlerinden gördüğümüz ışığın sönmemesi için çalışıyoruz.

Annelerimiz için çalışıyoruz. Bu eşitsiz, adaletsiz, bozuk düzeni değiştirmek için yola çıktık. Bir daha bu ülkede hiçbir siyasi otorite milletin iradesinin üstüne kayyumlarla çökmesin diye yola çıktık. Güçlü bir adalet sistemi kurmak için yola çıktık. Bundan hiç kuşkunuz olmasın."