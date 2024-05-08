Gözaltındaki gazeteciler adli kontrolle serbest

Haber Merkezi

Diyarbakır’da gerçekleştirilen ev baskınlarında gözaltına alınan Gazeteci Nurcan Yalçın ve Derya Us’un da aralarında bulunduğu 7 kişi serbest bırakıldı. MA’nın haberine göre Savcılık sorguları tamamlanan Gazeteciler Us ve Yalçın’ın da aralarında olduğu 7 kişi “adli kontrol” şartıyla serbest bırakılma talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği’ne sevk edildi.

Hâkimlikte ifadesi alınan 7 kişi “adli kontrol” tedbiriyle serbest bırakılırken gözaltındakilere “örgüt üyesi olmak” ve “örgüt finansmanının önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet” suçlamaları yöneltilmişti. Yine aynı dosya kapsamında Lice’de gözaltına alınan ve 11 aylık bebeği olan Dilan Polat Dirin de önceki gün adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.