Gözaltındaki gazeteciler adliyeye sevk edildi

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturma kapsamında Diyarbakır'da yapılan ev baskınlarında gözaltına alınan, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı üzerine Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü'nde dün ifadeleri alınan gazeteci ve yazarlar, bugün savcılık ifadeleri için Diyarbakır Adliyesi'ne sevk edildi.

MA'nın haberine göre; soruşturmayı yürüten savcı, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden gazeteci ve yazarların ifadelerini alacak.

Diyarbakır Adliyesi'ne sevk edilen isimler şöyleİ; Mezopotamya Kadın Gazeteciler Derneği (MKG) Başkanı Roza Metina, yönetmen Ardin Diren, karikatürist Doğan Güzel, şair-yazar Ahmet Hicri İzgören, gazeteci Ahmet Sümbül, yazar-çevirmen Ömer Barasi, fotoğrafçı Emrah Kelekçier ile Figen Mamedoğlu Alp.

Farklı kentlerden gözaltına alınarak Eskişehir'e getirilenlerden gazeteci Bilal Seçkin ile Berfin Atlı da savcılık ifadesi için Eskişehir Adliyesi’ne götürüldü. Gazetecilerden Erdoğan Alayumat, Suzan Demir ve Tuğçe Yılmaz’ın ise emniyet ifadelerinin gün içinde tamamlanarak savcılığa sevk edilmesi bekleniyor.