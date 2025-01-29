Gözaltındaki gazeteciler sabah savcılığa sevk edilecek

Avukat Hüseyin Ersöz, gözaltındaki gazeteciler Barış Pehlivan ve Seda Selek’in durumuna ilişkin açıklama yaptı. Vatan Emniyet’in önünde bilgi veren Ersöz iki gazetecinin bugün karakolda tutulacaklarını, sabah ise savcılığa sevk edileceklerini bildirdi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut da Ankara'da gözaltına alınan Serhan Asker'in bu gece Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde ifadesinin alınacağını ve yarın savcılık ifadesinin tamamlanacağını bildirdi.

Avukat Ersöz, Pehlivan ve Selek'in durumuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

“Müvekkillerimizi savcılık dosyasında hazır etmek istediğimizi, ifadelerini biz hazır ederek de yine alabilecekleri konusunda da bir beyanımız olmuştu. Ancak savcılık makamı sadece bu görüşmeden bir saat sonra her iki müvekkilimizle ilgili olarak da bir gözaltı kararı verdiğini duyurdu ve haklarında bir yakalama işlemi uygulandığını ifade etti, açıkladı.



Tabii ki bunun özellikle müvekkillerimizin gazeteci kimlikleri göz önüne alındığında orantılı bir müdahale olmadığını ve özgürlük hakkının ihlali sonucunu doğurduğunu da ifade etmek gerekiyor.



Ancak söylediğim gibi ifade alma süreçleri tamamlandı. Yarın sabah savcılığa sevk işleminin gerçekleşmesini bekliyoruz.



Ümit ediyoruz ki bu yanlıştan bir an önce dönülebilir ve sadece gazetecilik yapmış olan gazetecilik faaliyeti gerçekleştirmiş olan müvekkillerimizle ilgili olarak serbest bırakma işlemi gerçekleştirilir.”



