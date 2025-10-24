Gözaltındaki Merdan Yanardağ'dan ilk mesaj

TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu hakkında başlatılan bir soruşturma kapsamında bu sabah saatlerinde evinden gözaltına alındı.

TELE1'in haberine göre Avukatı Bilgütay Hakkı Durna ile ilettiği mesajda sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Yanardağ, "Bu 5. sınıf bir kumpas" dedi.

Hayatı boyunca Filistin halkı ile dayanışma içinde olduğunu vurgulayan Yanardağ'ın açıklamasının tamamı şöyle:

“Bu 5. sınıf bir kumpas. Hayatım boyunca Filistin halkı ile dayanışma içinde oldum. İsrail ile ticareti sürdürenler siyonist rejime karşı mücadele eden bize operasyon yapıyor. 2019 seçimine müdahale etme gibi bir durumum asla söz konusu olmadı. O seçim döneminde yalnızca gazetecilik yaptık, konuklar aldık. Hayatım boyunca hiç kimseyle gazetecilik faaliyeti dışında bir ilişkide bulunmadım. Bu, bana ve Tele1’e yönelik kötü kurgulanmış 5. sınıf bir kumpas”.

Yanardağ, soruşturmada adı geçen isimlerden Hüseyin Gün'ü ise tanımadığını söyledi.

Durna ayrıca, Yanardağ'ın gözaltı süresinin belirsiz olduğunu ve ek süre talebinin henüz bulunmadığını belirtti.

NE OLMUŞTU?

Yanardağ'ın evinde ve TELE1'deki odasında polis tarafından arama yapılmıştı.