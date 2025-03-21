Gözaltındaki Şişli Belediye Başkanı Şahan: Sonu aydınlık günler çok yakın

Gözaltındaki Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, "Dayanışmanın seslerini duyuyorum. Sonu aydınlık günler çok yakın eminim" mesajını paylaştı.

Şahan'ın el yazısıyla gönderdiği mesaj X hesabından paylaşıldı. Mesajında, aydınlık günlerin yakın olduğunu vurgulayan Şahan, "Kazanan millet olacak. Kazanan sizler olacaksınız" ifadelerini kullandı.

Şahan ayrıca kendilerini millete emanet ettiklerini söyledi.

Şahan'ın mesajı şöyle: "Sevgili Şişlili yurttaşlarım. Dayanışmanın seslerini duyuyorum. Sonu aydınlık günler çok yakın eminim. 'Şafak söktü' dedi Ekrem başkan tam da ondan bunlar oluyor ama sizler rahat olun. Kazanan millet olacak. Kazanan sizler olacaksınız. Ben çok iyiyim. Ekrem başkanım da benle Çalık başkanım da size emanetiz. Sevgilerimle."

Dayanışmanın seslerini duyuyorum.

Sonu aydınlık günler çok yakın eminim. pic.twitter.com/SqJFT9wy9g — Resul Emrah Şahan (@REmrahSahan) March 21, 2025

ŞAHAN'A "TERÖR SORUŞTURMASI" YÖNELTİLİYOR

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olması beklenen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile belediye başkanları dahil çok sayıda çalışma arkadaşı, 19 Mart sabahı iki ayrı soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 kişi hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçları ile yine İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın da aralarında bulunduğu 7 isim hakkında da "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçundan başlatılan soruşturmalar sürüyor.