Gözaltındaki suç örgütü lideri Necati Arabacı tutuklandı

Slovakya'yı terk etmesi koşuluyla serbest bırakılan 'Cehennem Necati' lakaplı Necati Arabacı, İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda gözaltına alınmıştı.

Almanya'da adı suç olaylarıyla gündeme gelen Hells Angels çetesinin ele başı olduğu ileri sürülen Necati Coşkun Arabacı'nın emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmişti.

Necati Arabacı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Öte yandan İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "05.10.2025 tarihinde İzmir ili Gaziemir ilçesi Adnan Menderes Havalimanı'nda gözaltına alınan şüpheli Coşkun Necati Arabacı hakkında, 'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak' ve 'Nitelikli Yağma' suçlamalarından dolayı İzmir Cumhuriyet Başsavcılığımızca 1 gün süre ile gözaltı uzatma kararı verilmiştir" denilmişti.