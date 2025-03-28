‘Gözaltındakilere işkence yapılmış’

Haber Merkezi

19 Mart darbesinin ardından yapılan protestolarda gözaltına alınanlara işkence edildiği iddia etti. CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, işkenceye ‘bizzat tanık olduklarını’ belirterek, “Avukatlardan dinledik, Tümüne ama tümüne, gözaltına alınırken çok feci bir biçimde işkence yapılmış. Gözaltı aracında, Gayrettepe’ye götürürken feci şekilde işkence yapılmış. Gerçekten kötü durumda olan gençler var içlerinde. Berbat olan şu, dosyada hiçbir şey yok, bir fotoğraf dahi yok, rastgele gözaltına alınmışlar" dedi.

Bir diğer CHP’li vekil Mahmut Tanal da güvenlik kuvvetlerinin protestoculara ‘’sert müdahalede bulunduğunu’’ belirterek, "Burası Filistin değil. Burası Türkiye, yıl 2025. Çocuklar ters kelepçeleniyor ve yere yatırılıyor. Üstüne biber gazı sıkılıyor. Savaşta bile bu yapılmaz. İçişleri Bakanlığına sesleniyorum: Bu insanlık suçu işleyenler hakkında soruşturma başlatın, derhal açığa alın" dedi.

Emniyet Genel Müdürlüğü ise ‘gözaltına alınanlara kötü muamele yapıldığı’ iddiasının gerçeği yansıtmadığını savundu. Yapılan açıklamada, “Bazı sosyal medya hesaplarından kasıtlı olarak gözaltına alınanlarla ilgili ‘kötü muamele’ yapıldığı paylaşımları yapılmaktadır. Bu aşağılık bir yalandır. Polisimize yapılan bu iftirayı atan ve yayanlarla ilgili olarak yasal işlemler başlatılmıştır.” denildi.