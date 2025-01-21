Gözcü Baba’dan elinizi çekin!

Ebru ÇELİK

Kadıköy Göztepe’deki Gözcü Baba Türbesi alanında başlatılan inşaat çalışmaları, Alevi-Bektaşi toplumu tarafından büyük bir tepkiyle karşılandı.

İstanbul’daki en eski Alevi-Bektaşi inanç merkezlerinden biri olan Gözcü Baba Türbesi’nin bulunduğu arazi, “Gözcübaba Camii Külliyesi ve Kuran Kursu” olarak kullanılmak üzere Diyanet İşleri Başkanlığı’na devredildi. Bu kararın ardından, alana iş makineleri ile müdahale edilerek inşaat çalışmaları başlatıldı. Alevi-Bektaşi inancına sahip kurum ve kuruluşlar, bu müdahaleyi kutsal bir mekâna yapılanı saldırı olarak değerlendirdi.

Şahkulu Sultan Dergâhı, Mehmet Ali Hilmi Dedebaba Araştırma, Eğitim ve Kültür Vakfı, yaptığı açıklamada, “Kültür Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü bünyesinde olan Gözcü Baba Haziresi (mezarlık) özünden koparılarak bir Alevi-Bektaşi inanç yapısı olmasına rağmen Sünni İslam inancına mensup yapılara devredilmiştir. Alanda Alevi-Bektaşi ulularına ait; Gözcübaba, Sancaktar Baba, Mehmet Ali Hilmidede Baba’nın kabirlerinin de olduğu 9 tarihi mezarın bulunduğu, demir korunaklarla çevrilmiş, tüm İstanbul tarihi için önemli hazirenin dışında ise yaklaşık 30 adet çam ağacı bulunmaktadır. Zamanında Şahkulu Sultan Dergâhı son postnişini Mehmet Ali Hilmi Dedebaba tarafından dikilen ağaçların da bulunduğu bu geniş arazi, Şahkulu Sultan Dergâhı kültür dairesi içinde bulunan kadim bir Alevi-Bektaşi inanç merkezi iken zaman içinde işgal edilmiştir. Bu durumu asla kabul etmiyoruz” ifadelerini kullandı.