Gözde Atlas'tan yeni sergi: Yüzeyin Hafızası

Çağdaş sanatın dikkat çeken isimlerinden Gözde Atlas, yeni kişisel sergisi “Yüzeyin Hafızası – Memory of the Surface” ile izleyiciyi katmanlar, izler ve hatırlama biçimleri üzerine düşünmeye davet ediyor.

Sanatçının üretim pratiğinde yüzey, yalnızca bir taşıyıcı değil; zamanın, müdahalenin ve belleğin izlerini barındıran aktif bir alan olarak ele alınıyor. Atlas, boya, doku ve tekrar eden işaretler aracılığıyla yüzeyde biriken katmanları görünür kılarak, izleyiciyi hem fiziksel hem de zihinsel bir derinliğe yönlendiriyor.

Sergide yer alan eserler, geçmiş ile şimdi arasında kurulan kırılgan ilişkilere odaklanırken; silinen, örtülen ya da yeniden yazılan yüzeyler üzerinden hafızanın süreksizliğini sorguluyor. Her bir çalışma, hem bir kayıt hem de bir unutma eylemi olarak, izleyiciyle çok katmanlı bir diyalog kuruyor.

Sanatçının soyut ve deneysel yaklaşımı, yüzeyi bir anlatım alanına dönüştürürken; renk, ritim ve dokusal karşılaşmalar aracılığıyla duyusal bir deneyim sunuyor. Bu bağlamda “Yüzeyin Hafızası”, yalnızca görsel bir sergi değil, aynı zamanda zamana, iz bırakmaya ve hatırlamaya dair düşünsel bir öneri niteliği taşıyor.