Gözde Atlas’ın “Kimsesiz Coğrafyalar”ı iAAF’ta ilgi odağı oldu

İstanbul • Gİ Art Project, sanatçı Gözde Atlas’ın yeni resim serisi “Kimsesiz Coğrafyalar” ile 4–7 Aralık tarihleri arasında Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen iAAF – 6. İstanbul Antika ve Sanat Fuarına katıldı. Fuarın ön izleme gününde tam not alan seri, kısa sürede yoğun ziyaretçi akınıyla karşılaştı.

Plastik sanatlar ve resim alanında eğitim alan Gözde Atlas, çağdaş pentür yaklaşımını kendine özgü bir görsel dile dönüştüren üretimleriyle tanınıyor. Atlas’ın çalışmalarında figür ve mekân arasındaki kırılgan bağ, şiirsel ve katmanlı bir anlatımla ele alınıyor. Yarı saydam yüzeyler, kontrollü renk geçişleri ve çok katmanlı boya kullanımı, izleyiciyi belirsiz ve duygu yüklü bir atmosfere davet ediyor.

Fuarda yer alan “Kimsesiz Coğrafyalar” serisi ise, sanatçının son dönem çalışmalarının olgun ve yoğun örneklerinden oluşuyor. Mekânsızlık ve aidiyetsizlik temaları etrafında şekillenen seri, bireysel ve toplumsal hafızaya dair çarpıcı bir düşünme alanı açıyor.

Gİ Art Project’in standı fuar boyunca ziyarete açık olacak. Sanatseverler, Gözde Atlas’ın son dönem üretimlerini yakından inceleme fırsatı bulabilecek.

iAAF – 6. İstanbul Antika ve Sanat Fuarı etkinlik detayları:

Yer: Lütfi Kırdar Kongre Merkezi

Tarih: 4–7 Aralık



