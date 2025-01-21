Gözde Karamus davasında tanık anlattı: "İş yerine gelip rahatsız ediyordu"

İlayda SORKU

İzmir’in Karşıyaka ilçesinde boşanma aşamasında olduğu Serdar Karamus tarafından katledilen Gözde Karamus davasında üçüncü duruşma bugün görüldü. Karşıyaka Adliyesi 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tanıklar dinlendi.

Gözde Karamus’un iş arkadaşı olan tanık H.B. sanığın daha önce iş yerine gelerek Karamus’u tehdit ettiğini aktardı. Sanık Serdar Karamus’un, Gözde Karamus’u mesai saatlerinde rahatsız ettiğini aktaran H.B., "Ben mesai saatleri içerisinde bu şekilde gelip gidemeyeceğini, rahatsız edemeyeceğini söyleyerek uyardım. Uyarının ardından iş yerine girmeyi bıraktı, Gözde’yi dışarıya çağırıyor ve bağırıp çağırıyordu" ifadelerini kullandı.

DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme, adli tıp raporu için randevu tarihinin belirlenerek belirlenen tarihte sanığın gönderilmesine ve diğer tanıkların zorla getirilmesine karar verdi. Sanığın tutukluluk halinin devam etmesine karar verilen davada, bir sonraki duruşma 14 Nisan 2025 tarihinde görülecek.

Duruşmanın ardından açıklamada bulunan Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu İzmir Şube Başkanı Tülin Osmanoğulları, "Gözde’nin bu adliyede 3 tane davası var. Boşanma, tehdit ve hakaret. Gözde’nin uzaklaştırma kararı olmasına rağmen sanık her defasında bunu ihlal ediyor. Cinayetten bir hafta önce, sanık yine annesiyle Gözde’yi tehdit ediyor. Gözde’nin gidip şikayet etmesine rağmen, şahsın 6284’e ilişkin uzaklaştırma kararı olmasına rağmen hiçbir işlem yapılmıyor" diye konuştu.

"EMSAL KARAR BEKLİYORUZ"

Gözde Karamus’un ölümünün ardından sanığın tehdit ve hakarete ilişkin davada en üst sınırdan 2 yıl 6 ay ceza aldığını aktaran Osmanoğulları, şu ifadeleri kullandı:

“Bu neden ilk başta yapılmadı? Neden şu an Gözde aramızda yok? Bunun hesabını Gözde’nin ailesine kim verecek? 2025 yılını aile yılı ilan edenler Gözde'yi koruyamayanlar. 2024'te 394 kadın kendilerine en yakın erkekler tarafından öldürürdü. Buna karşılık önlem alması gerekenler hala daha çıkıp aile yılı ilan ettik diyorlar. O kutsal dediğiniz, güçlü dediğiniz ailelerde kadınlar öldürülüyor, şiddet görüyor. Karşıyaka Adliyesi’nde Gözde Madi davasından emsal bir karar çıkmasını istiyoruz. Adalet sağlanana kadar da bu davadan vazgeçmeyeceğiz.”

NE OLMUŞTU?

İzmir Karşıyaka’da bulunan Sedat Kahraman Parkı’nda 21 Aralık 2023’te Gözde Karamus isimli kadın, boşanma aşamasında olduğu Serdar Karamus tarafından tabancayla vurularak katledilmişti.

Olay yerinde aynı tabanca ile kendini yaralayan Serdar Karamus, tedavi sürecinin ardından tutuklanmıştı. Tutuklanan Karamus hakkında Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, eşi kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlanmıştı.

İlk duruşma, sanığın akli dengesinin yerinde olup olmadığına dair adli tıp raporunun beklenmesi nedeniyle ertelenmişti. Tanıkların dinlendiği ikinci duruşmada ise akli denge raporunun beklenmesine ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmişti.