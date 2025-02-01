Gözden Çıkarılmış Topraklar: Kaz Dağları

Kültür Sanat Servisi

Kaz Dağları’nda maden projeleriyle gerçekleştirilen ekolojik yıkımı ve ona karşı oluşan direnişi belgeleyen ‘Gözden Çıkarılmış Topraklar: Kaz Dağları Direnişi’ fotoğraf sergisi Çanakkale Belediyesi’nin katkılarıyla 6 Şubat’a kadar Çanakkale Troia Sergi Salonu’nda. Kaz Dağları’nda devam eden maden ocağı projeleri nedeniyle kesilen Büyük yıkımın görsel bir anlatımı olan sergi, doğanın ve insanın karşı karşıya olduğu tehlikeyi gözler önüne seriyor.

Begüm Ormancı ve Helin Sinan’ın objektiflerinden yansıyan fotoğraflar, sistemin gözden çıkardığı bu değerlerin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hatırlatıyor. Halilağa Bakır Madeni Proje alanındaki ekolojik yıkımı ve verilen mücadeleyi konu edinen serginin açılışına mücadele içinden gelen Hacıbekirler Köyü’nden Şerife Abla ve Zeynep Yıldırım da katıldı.

Serginin manifestosunda “Kaz Dağları’ndaki flora, fauna ve köylerdeki insan yaşamı tehlike altındayken, gözler nerede? Sistem, tüm bu varlıkları çoktan gözden düşürdü. Bu yıkım ve bireyin kendi varoluşunu yok edişi eşzamanlı olarak devam ederken hepimizin gözleri başka yerlere çevrili, hava kirliliği ve yapay gündemlerden bozuldu.”