Gözelerin statü değişikliği iptal

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın 2023’te Munzur Gözeleri’ni “Nitelikli Doğal Koruma Alanı” ilan etmesine karşı TMMOB tarafından açılan davada mahkeme iptal kararı verdi. Erzincan İdare Mahkemesi’nin kararıyla alanın en üst koruma statüsü olan ‘Kesin Korunacak Hassas Alan’ niteliği taşıdığı hükme bağlandı.

Erzurum Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 2003 tarihli kararı ile 1. Derece Doğal Sit Alanı olarak tescil edilen gözeler, Bakanlığın 2023 tarihli kararıyla ‘Nitelikli Doğal Koruma Alanı’ olarak ilan edildi. TMMOB koruma statüsünün düşürülmesinin Munzur Gözeleri’ni yapılaşmaya açacağını belirterek kararın iptali için dava açtı. Davanın dilekçesinde söz konusu durumun bilimsel ve teknik esaslara, koruma mevzuatına ve kamu yararına aykırı olduğu vurgulandı.

KORUNMASI ÖNEMLİ

Erzincan İdare Mahkemesi’nde görülen davada hazırlanan bilirkişi raporunda da Munzur Gözeleri’nin flora ve fauna unsurları ile ekolojik yapısının önemine değinildi. Yüksek peyzaj ve sosyokültürel değere sahip olan bu alanın şimdiki ve gelecek kuşaklar açısından kesin korunması gerekli bir alan niteliği taşıdığına vurgu yapıldı. Bu nedenle de bilirkişi raporunun sonuç bölümünde Munzur Gözeleri’nin niteliği itibarıyla daha üst koruma statüsü olan “kesin korunacak hassas alan” niteliği taşıdığı savunuldu. Dava dosyasına sunulan ek bilirkişi raporunda da aynı yönde belirlemeler yapılması üzerine Erzincan İdare Mahkemesi, Bakanlık kararıyla “Nitelik Doğal Koruma Alanı” ilan edilen kısımla ilgili işlemin iptaline karar verdi.

TMMOB Hukuk Müşaviri Ferhat Çelepkolu, "Ülkenin doğal güzellikleri içerisinde yer alan 40’dan fazla su kaynağından oluşan, ayrıca bölge halkı tarafından kutsal görülen Munzur Gözleri’nin tahribata uğramasının önünü açan karar, iki yılın sonunda iptal edildi” diye konuştu. Çelepkolu, mahkeme sürecini şöyle anlattı: “Dava sürecinde hazırlanan bilirkişi ve ek bilirkişi raporlarında da Munzur Gözeleri’nin bilimsel, ekolojik ve kültürel özellikleri nedeniyle en üst düzey korumayı hak ettiği açıkça ortaya konuldu.’’

Kararla birlikte söz konusu alan yeniden 2003 yılındaki ‘Nitelikli Doğal Koruma Alanı’ statüsüne döndü.