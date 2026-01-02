Gözler 5 Ocak'ta: Memur ve emekli ne kadar zam alacak?

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK), 5 Ocak'ta açıklayacağı aralık ayı enflasyon verisi, SSK, Bağ-Kur, memur ve memur emeklilerinin 2026’nın ilk yarısında alacağı zam oranını belirleyecek.

Aralık ayına ilişkin enflasyon verisiyle birlikte, 2025 yılının ikinci yarısına ilişkin 6 aylık enflasyon oranı kesinleşecek. Böylece, memur ve memur emeklileri ile SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 2026 yılının ilk yarısında alacağı zam oranları netleşmiş olacak.

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışları, Temmuz–Aralık 2025 dönemini kapsayan 6 aylık enflasyon oranı kadar olacak. Memur ve memur emeklileri ise toplu sözleşme hükümleri doğrultusunda, 2026’nın ilk 6 ayı için öngörülen yüzde 11’lik toplu sözleşme zammına, 2025’in ikinci yarısında oluşan enflasyon farkının eklenmesiyle belirlenecek.

BEKLENTİLER NE YÖNDE?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, aralık ayı enflasyonu yüzde 1,08 olarak öngörüldü. Bu beklentinin gerçekleşmesi halinde, 2025’in ikinci yarısına ait 6 aylık enflasyon oranı yüzde 12,39 seviyesine çıkacak.

Mevzuata göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşları 6 aylık enflasyon oranı kadar artırılıyor. Bu çerçevede, aralık ayı beklentisinin gerçekleşmesi durumunda SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 12,39 olacak.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİ İÇİN NE KADAR ARTIŞ OLACAK?

Memur ve memur emeklilerinin maaş artışları ise toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı üzerinden hesaplanıyor. Toplu sözleşmeye göre, memur ve memur emeklilerine 2026’nın ilk 6 ayı için seyyanen bin lira ve yüzde 11 zam öngörülüyor.

Memur ve memur emeklilerine, 2025 yılının ikinci 6 ayı için toplu sözleşmeden kaynaklı olarak yüzde 5 zam yapılmıştı. 2025 ikinci 6 ayında enflasyon yüzde 12,39 olursa, ikinci 6 ay için fark yüzde 7,39 olacak. Bu durumda toplu sözleşmedeki yüzde 11'lik zamla birlikte memur ve memur emeklileri yüzde 18 civarında zam alacak.