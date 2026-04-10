Gözler ABD'de: Altın güne karışık başladı

Altın fiyatları haftanın son gününe karışık seyirle başlasa da haftayı yükselişle kapatmaya hazırlanıyor. Gram altın hafta boyunca yüzde 2,42 yükseldi. Yükselişte yaşanan ateşkes etkili oldu.

Altın yatırımcıları ateşkesin kalıcı olup olmadığına odaklandı.

Ateşkes konusunda belirsizlik ise sürüyor. İran'ın Hürmüz Boğazı'nda halen sıkı kontrol uygulaması petrol fiyatlarını yüzde 2 yükseltirken, doları da güçlendirdi. Bu da altın fiyatlarındaki yükselişi sınırlıyor.

Altın yatırımcıları bugün ateşkesin yanı sıra ABD'de açıklanacak enflasyon rakamlarını izleyecek.

Gram altın 6.838 TL civarında seyrederken çeyrek altın 11.530 TL’ye geriledi. Altının onsu ise 4.752 dolara geriledi.