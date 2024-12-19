Gözler Ankara'da: Asgari Ücret Tespit Komisyonu üçüncü kez toplandı

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2025'te geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında üçüncü toplantısını gerçekleştiriyor.

Doğrudan 7 milyon çalışanı, dolaylı olarak toplumun tamamını ilgilendiren yeni asgari ücretin belirlenmesine yönelik süreç devam ediyor.

İlk toplantısını 10 Aralık'ta, ikinci toplantısını 16 Aralık'ta yapan komisyon, üçüncü toplantısını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın başkanlığında, Bakanlığın ev sahipliğinde bugün gerçekleştiriyor.

Toplantıda, işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için TÜRK-İŞ temsil ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğindeki toplantıya işveren kesimi adına TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, işçi kesimi adına ise TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar katıldı.

Toplantıda, işçi ve işveren kesimlerinin asgari ücrete ilişkin tekliflerini komisyona sunması bekleniyor.

DİSK BAKANLIK ÖNÜNDE Öte yandan Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), komisyon toplantısı devam ederken Bakanlık önünde bir basın açıklaması yaptı. Milyonların komisyondan çıkacak kararı beklediğine dikkati çeken DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu, "Milyonların taleplerini ifade etmek için mücadele etmeye devam ediyoruz" dedi. Çerkezoğlu şöyle konuştu: "Herkes asgari yaşasın. Asgari ücretli olsun. İşte bu düzene itiraz etmek için bugün Çalışma Bakanlığı önündeyiz. Buradan bir kez daha ifade ediyoruz. Aileleriyle birlikte milyonlarca işçi, emekçi, emekli bu ülkenin tüm değerlerini üretenler geçinemiyoruz. Asgari ücret başta olmak üzere bütün ücretler, her gün hayat pahalılığı karşısında eriyip gidiyor. Her gün alım gücümüz daha fazla düşüyor. Bugün ne masada konuşulanlar, ne masada ifade edilmeyen rakamlar ne de biz hakemiz söylemiyle sorumluluktan kaçmaya çalışan hiç bir gerçekliği olmayan iktidar tutumları bütün bunlar işçinin, emekçinin karnını doyurmuyor. "GEÇİNEMİYORUZ" Bir kez daha Çalışma Bakanlığı'nın önünde altını kalın çizgilerle çizerek söylüyoruz. Geçinemiyoruz, geçinemiyoruz, geçinemiyoruz. Sefalet ücreti istemiyoruz! Sefalet ücreti istemiyoruz! Sefalet ücreti istemiyoruz! Geçinemiyoruz... Geçinemiyoruz... Geçinemiyoruz... Asgari ücrette rakam tartışması çoktandır anlamını yitirdi sevgili arkadaşlar. İşçilerin, emekçilerin, emeklilerin insanca yaşayacağı bir ortam yaratılmadan, zengini daha zengin yapan bu düzen değişmeden enflasyon gerçek anlamda düşürülmeden bu masadan çıkacak herhangi bir rakamın işçinin emekçinin geçim derdini çözemeyeceği çok açık. Bugün buradan bir kez daha ifade ediyoruz. Asgari ücret meselesi sadece ekonomik bir mesele değil politik bir meseledir. Asgari ücret milyonların meselesidir. Memleket meselesidir."

İLK İKİ TOPLANTIDAN RAKAM ÇIKMADI

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk iki toplantısında herhangi bir rakam çıkmazken TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ağar, hükümet ve işveren temsilcilerinden yeni asgari ücrete dair bir öneri beklediklerini bildirmişti.

Ağar, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bu rakamı kamuoyuyla paylaşalım, kamuoyunda bu rakamları gündeme getirelim. 'Ona göre bir yol çizelim.' dedik. Ancak rakam açıklanmadı. Bize şu söylendi: Toplu iş sözleşmesinde rakam getiriyorsunuz. Elbette ki getiriyoruz toplu iş sözleşmesi döneminde. Toplu iş sözleşmesi pazarlık masası, müzakere masası. Asgari ücret, pazarlık masası değil, asgari ücretle çalışanların başlangıç ücretinin belirlendiği ücrettir. Dolayısıyla toplu iş sözleşmeleri aylarca sürer, aylarca masada müzakere yapılır ve sonuçta bir yere gelinir. Anlaşamadığın zaman grev aşamasına kadar yolu var."

Asgari ücrete ilişkin muhtemel senaryolara göre ise ücretler şu şekilde şekillenecek:

• Yüzde 20 zam yapılması halinde asgari ücret 20 bin 402 lira olacak,

• Yüzde 25 zam yapılması halinde asgari ücret 21 bin 252 lira olacak,

• Yüzde 30 zam yapılması halinde asgari ücret 22 bin 102 lira olacak,

• Yüzde 35 zam yapılması halinde asgari ücret 22 bin 502 lira olacak,

• Yüzde 40 zam yapılması halinde asgari ücret 23 bin 802 lira olacak.