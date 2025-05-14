Gözler atılacak adımlarda

Politika Servisi

PKK'nin kendini feshettiğini açıklamasının yankıları sürüyor. Örgütün silah bırakma kararı genel olarak olumlu karşılandı. Sürecin bundan sonraki aşamaları ise belirsizliğini koruyor.

Otoriterleşmenin dozunu her geçen gün artıran Saray rejimi, barışın önündeki en büyük engel olarak öne çıkarken; rejimin süreci kendine araçsallaştırabileceği değerlendirmeleri de bundan sonraki aşamalar için çeşitli uyarıları beraberinde getiriyor.

DEM Parti, adım atma sırasının iktidar blokunda olduğunu işaret etti. Önceki gün gerçekleştirilen MYK toplantısında mevcut sürece ilişkin yasal düzenlemeler ile 2013’te başlayan sürecin ardından yaşananlar dikkate alınarak, süreçte görev alanların ve İmralı’ya PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşmek için gidenlerin yasal güvence altına alınması gerektiği ele alındı.

Parti kaynaklarından alınan bilgilere göre DEM Parti, TBMM Başkanı'nın inisiyatifinde özel bir yasal düzenlemeyle süreci koruyan ve tüm siyasi partilerin katılımını sağlayan bir çerçevenin yasalaştırılmasını, sürecin hukuki zemine ve statüye kavuşmasını öneriyor.

GEREKLİ ADIMLAR ATILSIN

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan da partisinin grup toplantısında sürece ilişkin konuştu. MHP Lideri Devlet Bahçeli ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e teşekkür eden Bakırhan, “İnsani, somut ve güven artırıcı bazı düzenlemelerin bayram sonrasına bırakılmadan yapılması Türkiye'nin önünü açacaktır. Bu konuda da yürütme erkinin üzerine düşen görev ve sorumluluğu yerine getirmesini beklediğimizi belirtmek istiyorum. Barışı ertelemek haramdır.” dedi.

Bakırhan, “Öcalan ve PKK Meclisi işaret etti. Biz de diyoruz ki ‘Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir’ sözü gerçeğe dönüşsün. Meclis, barışın kurucu gücü olsun. Tüm erklerin sorumluluk üstlenme ve görevlerini yerine getirme zamanıdır. Silahlar susacaksa, demokratik siyaset konuşmalı; silahlar susacaksa, demokratik siyasetin önündeki engeller kaldırılmalıdır. Ortak vatan fikriyle cumhuriyeti demokrasiyle buluşturalım.” diye konuştu.

Grup toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Tuncer Bakırhan’a, PKK'nin karar açıklamasındaki “Lozan ve 1924 Anayasası” ifadeleri soruldu. Bakırhan, verdiği yanıtta “Süreç ilerlerse muhataplarına bu soruyu sorabilirsiniz.” dedi.

DEM Parti İmralı Heyeti Üyesi Ahmet Türk, sürece ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bundan sonra pratikte nasıl bir ilerleme beklendiği sorusuna yanıt veren Türk, “Elbette ki beklediğimiz bir karardı. Daha önce Sayın Öcalan bu konuda zaten açıklamayı yapmıştı. Örgütün Öcalan’ın bu çağrısına uyacağını tahmin ediyorduk, biliyorduk. Hayırlı olsun. Önemli olan Türkiye’nin demokratikleşmesidir. Demokratik bir cumhuriyette sorunların çözümüdür.” ifadelerini kullandı.

YENİ ANAYASADA YOKUZ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, NOW TV’de katıldığı yayında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Yeni Anayasa tartışmalarına da yanıt veren Özel, “Anayasa değişikliğinde yokuz diye ilk günden söyledik. Çünkü Anayasa değişikliği, farklı pazarlıkları gündeme getiren, tuhaf ve samimiyeti sorgulatan bir mesele. Bugün Türkiye’de bu sorunu çözmek için gereken şey; kanunları çıkarmak, mevcut kanunları düzgün uygulamak… Meclis’te kurulacak komisyona başta şehit aileleri, gaziler, bu süreçten zarar görmüş herkesin katılıp bu insanların olurunun, rızasının alınması lazım.” diye konuştu. PKK bildirisinde 1924 Anayasası ve Lozan Antlaşması’na yönelik eleştirilerin sorulduğu Özel, “Biz Lozan’ı tapu senedi kabul ediyoruz. 45 yıl boyunca Türkiye Cumhuriyeti’nin karşısında terör eylemleri yapmış olan, askerini hedef almış olan, anayasal düzenini hedef almış olan bir terör örgütünün bildirisine muhatap olarak ben kendimi kılacak değilim. Bu bildirinin iki tane muhatabı var: Sayın Bahçeli ve Sayın Erdoğan.” cevabını verdi.

Özel, “O açıklamanın altında Abdullah Öcalan’ın parafı varsa, Erdoğan ile Bahçeli’nin tuğra gibi imzaları var. Sorumluluğu taşıyacaklar" dedi.

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ÖCALAN’DAN İLK MESAJ

PKK lideri Abdullah Öcalan, fesih kararına dair ilk değerlendirmesini yaptı. PKK’nin lider kadrolarından olan ve kongre bildirgesiyle öldürüldükleri doğrulanan Ali Haydar Kaytan ve Rıza Altun’u andığı bir mesaj yayımlayan Öcalan, “Daimî yol göstericiler olarak mücadelemizde yaşatacak ve yaşayacaklardır.” dedi. Mesajında fesih ve silah bırakma kararlarının alındığı kongreden de söz eden Öcalan, “Bu vesileyle, tarihi 12. kongrede alınan kararları ve önümüzdeki döneme ilişkin mesajları saygıyla selamlıyorum.” ifadelerini kullandı.

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ADIM GEÇTİ DİYE TUTUKLUYUM

CHP’den Esenyurt Belediye Başkanı olarak seçilen, 30 Ekim’de gözaltına alınarak tutuklanan Ahmet Özer, T24’e konuştu. Özer, “Öcalan’ın mektubu yüzlerce ulusal ve uluslararası basın mensubu önünde okunuyor. Bahçeli bu görüşleri çok önemli ve değerli buluyor. Ben ise sırf 11 yıl önce adım İmralı görüşmelerinde geçti diye hapiste tutuluyorum. Bu ne yaman çelişki. Bunun izahı var mı? Üstelik o görüşmede adı geçenlerden biri de şimdiki Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş” dedi.