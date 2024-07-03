Gözler bugün açıklanacak enflasyon rakamlarında

Haziran ayına ilişkin enflasyon rakamları bugün açıklanacak. 6 aylık enflasyon farkı ve kira artış oranları, TÜİK tarafından açıklanacak olan haziran ayı TÜFE kararıyla birlikte belli olacak. Haziran ayı enflasyonuyla birlikte 6 aylık fark belli olacak, memur ve emeklilerin zam oranı netleşecek.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından haziran ayı enflasyon verileri bugün saat 10.00'da açıklanacak.

Merkez Bankası haziran ayı piyasa katılımcıları anketine göre, cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 43,64 iken, bu anket döneminde yüzde 43,52 oldu. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 33,21 iken, bu anket döneminde yüzde 31,79 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 21,33 ve yüzde 20,33 olarak gerçekleşti.

Tüketici Fiyat Endeksi, ocakta yüzde 6,70, şubat ayında yüzde 4,53, mart ayında yüzde 3,16, nisan ayında 3,18, mayıs ayında 3,37 artış göstermişti.

MEMUR VE EMEKLİNİN MAAŞ ZAMLARI NETLİK KAZANACAK

Yaklaşık 16 milyon memur, SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zam oranı da netleşecek. Memur göstergelerine göre belirlenen çok sayıda kalemde yapılacak artış da netleşecek.

Memur maaşlarının temmuz ayında artmasıyla birlikte 65 yaş aylığı, evde bakım maaşı ve engelli maaşı da artacak. Şehit, dul, yetim aylıkları da bu kapsamda güncellenecek.