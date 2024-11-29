Gözler büyüme rakamlarında: Ekonomistlerin beklentisi ne?

Türkiye’de yoksullaşma ve hayat pahalılığı etrafında enflasyon hız kesmeden sürüyor. Ekonomi yönetiminin kamuoyu ile paylaştığı veriler, yüksek enflasyonun etkisini gözler önüne seriyor.

TCMB'nin dün açıkladığı PPK Toplantı Raporu'nda, kasım ayı enflasyonun gıda fiyatları nedeniyle yüksek olacağı öngörülürken bugün gözler Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) saat 10.00'da açıklayacağı 3.çeyrek Gayri Safi Yurt İçi Hasıla verilerine odaklandı.

AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu tarafından bugün açıklanacak 2024 yılı 3. çeyrek gayri safi yurt içi hasıla (GSYH) verilerine ilişkin beklenti anketi, 9 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Anket sonuçlarına göre, ekonomistler, bu yılın 3. çeyreğinde Türkiye ekonomisinin yıllık bazda yüzde 2,64 büyüdüğünü tahmin ediyor.

Ankete katılan ekonomistlerin 2024'ün 3. çeyreğine ilişkin büyüme beklentileri, yüzde 2,40 ile yüzde 3,10 aralığında yer aldı.

Öte yandan, 8 ekonomistin 2025 sonuna ilişkin büyüme tahminlerinin ortalaması yüzde 3 oldu.

Türkiye ekonomisi, geçen yılın aynı çeyreğinde yüzde 5,9, 2024 yılının 2. çeyreğinde ise yüzde 2,5 büyüme kaydetmişti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, 3.çeyrek Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH)

10.00 Türkiye, ekim ayı Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (Hİ-ÜFE)

10.00 Almanya, ekim ayı perakende satışlar

10.30 TCMB finansal istikrar raporu

11.55 Almanya, kasım ayı işsizlik oranları

13.00 Avro Bölgesi, kasım ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

14.30 Türkiye, ekim ayı aylık para ve banka istatistikleri