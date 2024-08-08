Gözler enflasyon raporu ile diğer göstergelerde

Ekonomi Servisi

Yılın 3'üncü Enflasyon Raporu bugün açıklanıyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, bir önceki dönem enflasyon raporu için "2024 yıl sonu enflasyon tahminini 2 puan yukarı güncelleyerek yüzde 38'e çektik" açıklaması yapmıştı. Haziran ayı iş gücü istatistikleri de 12 Ağustos'ta ilan edilecek.

Nisan-Haziran dönemi iş gücü istatistikleri de 19 Ağustos'ta açıklanacak. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısı ise 20 Ağustos'ta yapılacak. Piyasa anketleri, bu ay bir faiz indirimi beklemezken, eylül ayında kurulun indirim kararı alabileceği yorumu yapılıyor. İşsizlik verileri, faiz oranı ve güven endeksleri Türkiye'de bir stagflasyon sürecinin seyredip etmediğini yorumlamak için de önem taşıyor. İşsizlik oranı artarken üretimin yavaşlaması ve fiyatların yükselmesi, ekonomide stagflasyonun hakim olduğunu ifade ediyor.