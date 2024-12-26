Gözler faiz kararında: Beklentiler ne yönde?
TCMB, bugün yılın son faiz kararını açıklayacak. Ekonomistler, TCMB'nin faizi 150-200 puan indireceğini tahmin etti.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yılın son faiz kararını bugün saat 14.00'te açıklayacak.
Banka son sekiz toplantısında politika faizini yüzde 50 seviyesinde sabit tuttu.
Merkez Bankası'nın bugün açıklayacağı kararda, faiz indirimine gidebileceği iddia ediliyor.
BEKLENTİLER NE YÖNDE?
AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, aralık ayında TCMB'nin politika faizini 150 baz puan indirerek yüzde 48,50'ye çekmesini bekliyor.
Ekonomistlerin 2025 yıl sonu politika faizi beklentilerinin ortalaması ise yüzde 29,50 oldu.
Reuters'ın geçen hafta düzenlediği beklenti anketine katılan ekonomistlere göre, Merkez Bankası'nın son sekiz toplantısında faizi sabit bırakmasının ardından kesintilere başlayacak.
Ekonomistlerin beklentisi faizin 150-200 puan indirileceği yönünde.