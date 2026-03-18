Gözler FED'in faiz kararında: Altın ve gümüşte sert düşüş

Küresel piyasalarda gözler ABD Merkez Bankası’nın (Fed) açıklayacağı faiz kararına çevrildi. Karar öncesinde özellikle değerli metallerde satış baskısı artarken, altın fiyatları son bir ayın en düşük seviyelerine geriledi.

ALTIN VE GÜMÜŞTE DÜŞÜŞ

Altın fiyatları, Fed’in para politikası kararına yönelik belirsizlikle birlikte gerileme gösterdi. Ons altın yaklaşık 4 bin 986 dolara düşerek son bir ayın en düşük seviyesine yakın seyretti.

Gümüşte de benzer bir eğilim görülürken, yatırımcıların faiz kararına pozisyon almak için risklerini azalttığı değerlendiriliyor.

Piyasalarda ayrıca petrol fiyatlarındaki dalgalanmanın enflasyon üzerindeki olası etkileri de fiyatlamalarda belirleyici oluyor.

AVRUPA BORSALARI POZİTİF

Öte yandan Avrupa borsaları, petrol fiyatlarında görülen sınırlı geri çekilme ve Orta Doğu’daki gerilimin azalabileceğine yönelik beklentilerle günü yükselişle geçiriyor.

Stoxx Europe 600 endeksi yüzde 0,4 artarken, Almanya’da DAX 40 yüzde 0,5, Fransa’da CAC 40 yüzde 0,6 ve İngiltere’de FTSE 100 yüzde 0,2 değer kazandı.

JEOPOLİTİK RİSKLER VE PETROL

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları ve İran’ın misillemeleri küresel ekonomi açısından risk oluşturmaya devam ediyor.

Hürmüz Boğazı’ndaki güvenliğe ilişkin belirsizlikler petrol fiyatlarını yukarı yönlü etkilerken, Irak’ın petrol ihracatını yeniden başlatma kararı arz endişelerini kısmen sınırladı.

PİYASALARIN ODAĞI FED

Analistler, Fed’in faiz kararının yanı sıra ABD’de açıklanacak Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verisinin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını vurguluyor.

Faiz kararının, özellikle altın ve gümüş gibi faiz hassasiyeti yüksek varlıklarda oynaklığı artırması bekleniyor.