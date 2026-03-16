Gözler FED toplantısında: Savaş, faizleri nasıl etkileyecek?

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) bu hafta açıklayacağı para politikası kararı öncesinde piyasalarda temkinli bir bekleyiş hakim. Orta Doğu’da devam eden çatışmaların enerji fiyatlarını yükseltmesi ve enflasyon baskısını artırması, Fed’in faiz indirimlerine dair beklentileri zayıflattı. Patronlar Dünyası’nın haberine göre Fed’in politika faizini yüzde 3,50–3,75 aralığında sabit tutması bekleniyor.

FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİSİ ÖTELENİYOR

Enerji fiyatlarındaki yükseliş ve küresel belirsizlikler, Fed’in bu yıl faiz indirimine gideceği yönündeki beklentileri zayıflattı. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda yılın ilk faiz indiriminin daha önce öngörüldüğü gibi erken dönemde değil, temmuz toplantısına kayabileceği konuşuluyor.

Ayrıca yıl içinde beklenen faiz indirimi sayısının da iki yerine bir adımla sınırlı kalabileceği öngörülüyor.

ENFLASYON BASKISI ARTABİLİR

ING Uluslararası Başekonomisti James Knightley’e göre Orta Doğu’daki savaş enerji fiyatlarını yükselterek enflasyon üzerinde yeni bir baskı yaratabilir.

Knightley, petrol fiyatlarının küresel piyasalarda belirlendiğini hatırlatarak enerji maliyetlerindeki artışın ulaşımdan gıdaya kadar birçok alanda fiyatları yukarı çekebileceğini belirtti. Bu nedenle ABD’de enflasyonun yaz aylarında yüzde 3,5 seviyesine doğru tırmanabileceği tahmin ediliyor.

FED DAHA TEMKİNLİ OLABİLİR

Ekonomistler, mevcut koşulların 2022’deki gibi sert faiz artırımlarına yol açmasını beklemiyor. Ancak enerji fiyatlarının yüksek seyretmesi durumunda Fed’in faiz indirimlerini erteleyerek daha temkinli bir politika izlemesi olası görülüyor.

Rabobank Kıdemli ABD Stratejisti Philip Marey ise Orta Doğu’daki gerilimin büyüme üzerindeki etkisinin sınırlı kalabileceğini ancak belirsizliğin sürmesi halinde istihdam piyasasında da zayıflama görülebileceğini ifade ediyor.

Bu nedenle Fed’in faiz indirimi takviminin yeniden gözden geçirilebileceği ve piyasa beklentilerinin daha ileri bir tarihe kayabileceği değerlendiriliyor.