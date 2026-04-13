Gözler Hürmüz geriliminde: Altın haftaya düşüşle başladı

Pakistan’da yürütülen İran-ABD ateşkes görüşmeleri sonuçsuz kalırken, ABD’nin Hürmüz Boğazı’nı ablukaya alacağını duyurması ve İran’ın sert yanıt vermesi piyasalarda tedirginlik yarattı.

Gelişmelerin ardından altın piyasası da hızlı tepki verdi.

Gram altın 6 bin 780 TL, ons altın ise 4 bin 715 dolar seviyesinde haftaya başlarken; yükselen petrol fiyatları, güçlenen dolar endeksi ve artan enflasyon endişeleri, faiz indirimi beklentilerini zayıflatarak altın üzerinde baskı oluşturdu.

Güncel altın satış fiyatları

• Gram altın satış fiyatı: 6.783,64 TL

• Çeyrek altın satış fiyatı: 11.435,00 TL

• Yarım altın satış fiyatı: 22.801,00 TL

• Tam altın satış fiyatı: 44.733,94 TL

• Cumhuriyet altını satış fiyatı: 45.431,00 TL

• Gremse altın satış fiyatı: 112.177,91 TL

• Ons altın satış fiyatı: 4.715,32 dolar

Diğer değerli metallerde ise spot gümüş yüzde 2,2 düşüşle ons başına 74,23 dolara geriledi. Platin yüzde 0,5 kayıpla 2.034,95 dolara inerken, paladyum yüzde 1 artışla 1.535,77 dolara yükseldi.



