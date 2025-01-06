Gözler Kabine toplantısında: En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanıyor.

Beştepe'de yapılacak toplantının ana gündem başlığının ekonomi olması bekleniyor.

Yıllık enflasyonun belirlenmesinin ardından memur ve memur emeklilerine yüzde 11,54, SSK BağKur emeklilerine de yüzde 15,75'lik maaş artışı yapılmıştı. Ancak en 12 bin 500 lira olan en düşük emekli maaşına ilişkin soru işaretleri ise sürüyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ocak ayı içinde en düşük emekli maaşı için bir yasal düzenleme yapılacağını belirtmişti. Konunun ilgili bakanların sunumu ile kabine toplantısında ele alınması bekleniyor.

Kabine toplantısında Suriye de öncelikli başlıklar arasında yer alacak.

Erdoğan'ın toplantı sonrasında konuşma yapması bekleniyor.