Gözler kasım ayı enflasyon verilerinde: Ekonomistlerin beklentisi ne?

Yurttaş yüksek enflasyon ve ekonomik krizle mücadele ederken, kriz iktidarın ana gündemine giremiyor.

Türkiye'de 7 milyon çalışanın yakından takip ettiği asgari ücrete ilişkin 10 Aralık'ta ilk toplantının yapılması beklenirken 3 Aralık'ta açıklanacak kasım ayı enflasyonu zam üzerinde etkili olacak.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, kasım ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 1,98 arttığını tahmin ediyor.

Ekonomistlerin kasım ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 1,98), bir önceki ay yüzde 48,58 olan yıllık enflasyonun yüzde 46,71'e ineceği öngörülüyor.

Ekonomistlerin 2024 sonu enflasyon beklentisi kasımda yüzde 45,07 oldu.

BU HAFTA NELER YAŞANDI?

Geçtiğimiz hafta yurt içinde açıklanan verilere göre, Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) 2024 yılı üçüncü çeyrek ilk tahmini, zincirlenmiş hacim endeksi olarak geçen senenin aynı çeyreğine göre yüzde 2,1 arttı.

Buna ek olarak, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) Toplantı Özeti'nde, “Üçüncü çeyreğe ilişkin göstergeler yurt içi talebin yavaşlamaya devam ederek enflasyondaki düşüşü destekleyici seviyelere yaklaştığını ima etmektedir” denildi.

Bunların yanı sıra, dolar/TL, haftayı bir önceki kapanışın yüzde 0,5 üzerinde 34,6921'den kapattı.

Yeni haftada, pazartesi imalat sanayi PMI, salı günü enflasyon, çarşamba günü dış ticaret dengesi ve perşembe günü haftalık para ve banka istatistikleri takip edilecek.