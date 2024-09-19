Gözler Merkez Bankası'nda: Faiz kararını bugün açıklayacak

ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararının ardından piyasalarda gözler bu kez Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve İngiltere Merkez Bankası (BoE) faiz kararlarında olacak.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında 19 Eylül Perşembe günü (bugün) toplanacak.

Kurulun politika faizine ilişkin kararı saat 14.00'te açıklanacak.

Ekonomistler, TCMB'nin politika faizinde değişiklik yapmasını beklemiyor.

Geçen ay gerçekleştirilen toplantıda da politika faizi üst üste beşinci kez yüzde 50 seviyesinde sabit tutulmuştu.

PPK METNİNDEKİ DEĞİŞİM İZLENECEK

Bir önceki PPK metninde yer alan "enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır" ifadesinin bu ay metinde korunup korunmayacağı piyasalarda yakından takip edilecek.

Piyasalar, bu ve PPK metninde yapılacak olası diğer değişiklikleri, önümüzdeki dönemde politika bileşimi hakkındaki yönlendirmeyi ve ilk faiz indirimi zamanlamasını anlamak için izliyor.