Gözler, Merkez Bankası'nın faiz kararında

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında 19 Eylül Perşembe günü toplanacak.

Kurulun politika faizine ilişkin kararı saat 14.00'te açıklanacak.

Ekonomistler, TCMB'nin politika faizinde değişiklik yapmasını beklemiyor.

Geçen ay gerçekleştirilen toplantıda da politika faizi üst üste beşinci kez yüzde 50 seviyesinde sabit tutulmuştu.

PPK METNİNDE DEĞİŞİKLİK OLACAK MI?

NTV'nin haberine göre; bir önceki PPK metninde yer alan "enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda ise para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır" ifadesinin bu ay metinde korunup korunmayacağı piyasalarda yakından takip ediliyor.

Piyasalar bu ve PPK metninde yapılacak olası diğer değişiklikleri, önümüzdeki dönemde politika bileşimi hakkındaki yönlendirmeyi ve ilk faiz indirimi zamanlamasını anlamak için izliyor.

PİYASA KATILIMCILARI ANKETİ

Öte yandan TCMB, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 64 katılımcıyla gerçekleştirdiği eylül ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayınladı.

Buna göre, politika faizine ilişkin cari ay sonu beklentisi yüzde 50 olurken 3 ay sonrası için beklenti yüzde 46,48'e düştü.

12 ay sonrası için politika faizi beklentisi de yüzde 33,30'dan yüzde 31,66'ya geriledi.