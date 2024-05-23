Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında: Ekonomistlerin beklentileri neler?
TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) mayıs ayı faiz kararını bugün açıklayacak. Nisan ayında yüzde 50’de sabit tutulan politika faizinde bir değişikliğe gidilmesi beklenmiyor.
Kaynak: AA
Piyasalarda gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararına çevrildi.
Bugün Fatih Karahan başkanlığında toplanacak olan Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK), saat 14.00'te yılın 5'inci faiz kararını açıklayacak.
Mart ayında politika faizi yüzde 50'ye yükseltilirken, Nisan ayındaki toplantıda ise faiz sabit tutulmuştu.
AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı TCMB'nin politika faizini yüzde 50'de sabit bırakmasını beklerken, ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 45 olarak hesaplandı.