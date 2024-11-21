Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında: Ekonomistlerin beklentileri neler?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun (PPK) açıklayacağı kasım ayı faiz kararı için takvim belli oldu.

Buna göre; Merkez Bankası kasım ayı faiz kararı 21 Kasım 2024 Perşembe günü (bugün) saat 14.00'da açıklanacak.

AA Finans'ın Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 10 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin tamamı politika faizinin yüzde 50'de sabit bırakılacağını öngörüyor.

YIL SONU FAİZ BEKLENTİSİ YÜZDE KAÇ?

Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin ortalaması ise yüzde 49,10 olarak hesaplandı.

Yıl sonuna ilişkin beklentilerini paylaşan ekonomistlerden 6'sı yıl sonunda politika faizinin yüzde 50, 1'i yüzde 48,5 ve 3'ü yüzde 47,5 olacağını öngördü.

EKİM AYI FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?

Merkez Bankası, politika faizini beklentilere paralel yüzde 50 seviyesinde sabit tuttu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını değiştirmeyerek üst üste 7. kez yüzde 50'de sabit tuttu.