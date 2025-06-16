Gözler Merkez’in PPK toplantısı faiz kararında

Ekonomi Servisi

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına günler kala faiz kararına ilişkin tartışmalar başladı. AA Finans anketi katılımcıları faizin sabit bırakılacağını tahmin ederken pek çok ekonomist de tahvil ihalelerinin faiz indirimi sinyali taşıdığını tahmin etti. Uzun zaman sonra ilk kez yüzde 46 faiz oranıyla düzenlenen ihaleler, 300 baz puanlık indirime gidilebileceği şeklinde yorumlandı.

Öte yandan ANKA’dan Zülfikar Doğan AKP’nin uzun vadeli hazırlıklarına dikkati çekti. Yılın ilk beş ayında 11,4 milyar dolarlık dış borç alan Hazine, yüzde 8,5 faizli yükümlülüklerle gelecek dönemi ipotek altına aldı. Aynı süreçte iç borçlanma faizleri yüzde 43’e çıktı.

ANKA analizinde, "AKP iktidarı olası bir değişimde yeni yönetime 2026 sonrası için yüksek faizli borç bırakmaya hazırlanıyor" denirken "Hazinenin enflasyon hedefinin çok üzerinde yüksek sabit faizli, uzun vadeli borçlanmaya hız vermesi dikkat çekiyor. Yeni iktidara 2026-2029 için ‘yüksek faizli borç kapanı’ kuruluyor" ifadeleri yer aldı.