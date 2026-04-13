Gözler saat 17'de: ABD'nin tehdidi sonrası Hürmüz Boğazı'nda kritik gün

ABD'nin tehdidinin ardından gözler Hürmüz Boğazı'na çevrildi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), bugün saat 17.00'de (TSİ) İran limanlarına giren veya bu limanlardan çıkan tüm gemilere yönelik deniz ablukası başlatacağını açıkladı.

CENTCOM'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "CENTCOM güçleri, Başkan’ın (Donald Trump) talimatına uygun olarak, 13 Nisan saat 10.00’da (ABD Doğu Saati) İran limanlarına giren ve çıkan tüm deniz trafiğine yönelik abluka uygulamaya başlayacaktır" ifadesine yer verildi.

Açıklamada, söz konusu deniz ablukasının, Basra Körfezi ve Umman Körfezi’ndekiler dahil tüm İran limanlarına ve kıyı bölgelerine giren veya buradan ayrılan bütün ülkelerin gemilerine karşı "tarafsız şekilde" uygulanacağı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, CENTCOM güçlerinin, Hürmüz Boğazı'ndan geçerek İran dışındaki limanlara giden veya bu limanlardan gelen gemilerin seferlerinin ise engellenmeyeceği kaydedildi.

TRUMP'IN AÇIKLAMASI

ABD Başkanı Donald Trump, ABD donanmasının Hürmüz Boğazı'nı "bloke etmesine" NATO ve Körfez ülkelerinin de destek olacağını söyledi.

Amerikan Fox News kanalına konuşan ABD Başkanı Trump, "Körfez'deki müttefiklerin Boğaz'daki bu ablukada size yardım etmesini bekliyor musunuz?" şeklindeki soruya, "Evet tabii ki. Onlar da buna katılacaklar" diye yanıt verdi.

Trump ayrıca, NATO'nun bugüne kadarki tutumundan dolayı ciddi bir hayal kırıklığı yaşasa da bazı NATO ülkelerinin Hürmüz Boğazı'nın bloke edilmesine katılacaklarını belirtti.

İRAN'DAN YANIT

İran, askeri gemilerin herhangi bir amaçla Hürmüz Boğazı'na yaklaşmasının ateşkes ihlali kabul edileceğini bildirdi.

Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'li yetkililerin Hürmüz Boğazı'na ilişkin ifadeleri üzerine yazılı açıklama (59 numaralı bildiri) yaptı.

Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, Hürmüz Boğazı'nın İran’ın kontrolü altında bulunduğu ve "belirli düzenlemelere uygun olarak sivil gemilerin zararsız geçişine açık olduğu" belirtilerek, şu ifadelere yer verildi: "Herhangi bir gerekçe veya bahane ile Hürmüz Boğazı'na yaklaşmayı amaçlayan herhangi bir askeri gemi, ateşkes ihlali kabul edilecek ve ağır şekilde cezalandırılacaktır."